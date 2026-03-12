Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Древняя мечта возвращается в политику: идея Великого Израиля тревожит Ближний Восток

Правда ТВ » Точка зрения

Идея "Великого Израиля" и воссоздания Третьего храма вновь возвращается в повестку ближневосточного конфликта, но называть происходящее религиозной войной было бы ошибкой, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, как религиозные символы, ослабление противников Израиля и фактор Ирана влияют на ситуацию на Ближнем Востоке.

По мнению специалиста, сейчас Израиль остаётся одной из главных сил, а число его противников значительно сократилось.

"И вот такая ситуация, что сейчас действительно в регионе Израиль, поддерживаемый Соединёнными Штатами, является значительной силой, региональным центром силы, против которого, в общем-то, и нет других сил кроме Ирана сейчас вот в настоящее время, ну и "Хезболлы", которая поддерживает", — сказал историк.

Эксперт отметил, что вокруг конфликта всё чаще звучат идеи, связанные с религиозной символикой и историческими представлениями о "Великом Израиле" и восстановлении Третьего Храма. Однако, по его словам, это лишь один из элементов более сложного противостояния.

"Это не религиозная война, хотя здесь я бы сказал так, что это война, в которой присутствует религиозный элемент", — отметил Борис Долгов.

В конфликте переплетаются политические интересы государств и геополитическое соперничество — как Израиля и его союзников, так и Ирана, который поддерживает палестинский вопрос.

Полная запись разговора с Борисом Долговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
