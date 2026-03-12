Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир

Правда ТВ » Точка зрения

Мировая политика снова движется по протоптанной и опасной колее ближневосточных конфликтов, считает Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Дипломатической академии МИД РФ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. О том, почему события вокруг Ирана напоминают прежние драматические развязки в регионе, он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению эксперта, многие международные кризисы развиваются по уже знакомому сценарию, несмотря на многочисленные исторические уроки.

"Уроки истории отличаются от всех остальных уроков только тем, что их никто не учит и никто не делает никаких выводов", — отметил Александр Вавилов.

Он напомнил, что похожие процессы уже происходили на Ближнем Востоке, в частности во время вторжения в Ирак.

"Ну вот в качестве примера вторжение американцев в Ирак. Ну и что? Уничтожили руководителя. Почти миллион человек погибли", — сказал Александр Вавилов.

После аналогичных событий в Ливии страна также оказалась в состоянии политической раздробленности и отсутствия единого управления. В этом контексте он проводит параллели с нынешней ситуацией вокруг Ирана.

"Вот сейчас такая же история происходит с Ираном", — подытожил Александр Вавилов.

Полная запись разговора с Александром Вавиловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
