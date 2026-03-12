Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона

Тень старой Восточной Пруссии до сих пор витает над Калининградом, считает немецкий видеоблогер, экс-подполковник Народной армии ГДР и житель Калининграда Уве Нимайер. В эфире авторской программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он объяснил, почему допускает возможность претензий Германии на регион.

По словам Уве Нимайера, в Германии время от времени всплывает тема исторических территорий, связанных с Восточной Пруссией и Кёнигсбергом.

"Я думаю, опасность, что Калининград хотят забрать из состава Российской Федерации, есть", — считает Уве Нимайер.

Он обратил внимание и на то, как в Германии после объединения страны изменились географические формулировки. Бывшая территория ГДР стала называться центральной Германией.

"Стоит вопрос у меня, а где сейчас восточная Германия? Если есть западная Германия, старый ФРГ, есть центральная Германия, бывший ГДР, а где сейчас восточная Германия?" — отметил Уве Нимайер.

Отдельно блогер прокомментировал работу немецкого генерального консульства в Калининграде, которое впоследствии было закрыто. Он считает, что его деятельность выходила за рамки культурных контактов.

"У меня нет доказательств, но я глубоко убеждён, что генеральное консульство занималось поддержкой пятой колонны. Они здесь не занимались культурой", — сказал Уве Нимайер.

По словам эксперта, после распада СССР Германия также активно приглашала этнических немцев из России и других стран бывшего Советского Союза, что, по его мнению, стало важным фактором в региональных процессах.

Полная запись разговора с Уве Нимайером доступна на видеоканале Правда ТВ по ссылке.