Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда

Балтийский флот и военная инфраструктура Калининградской области способны ограничивать действия НАТО в регионе, заявил политолог, доцент и директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. Канта Юрий Зверев. О возможностях флота, ответе на подрыв газопроводов и роли Калининграда эксперт рассказал в программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

В ходе разговора обсуждался вопрос о том, почему Россия не отвечает на диверсии против энергетической инфраструктуры, например на подрыв газопроводов в Балтийском море. По словам Юрия Зверева, технические возможности для подобных действий существуют, однако ключевую роль играет политическое решение.

"Технически возможно, конечно. И более того, я удивлюсь, если таких планов нету", — отметил Юрий Зверев.

Эксперт также подчеркнул, что значение Балтийского флота и военной группировки в Калининградской области часто недооценивают. Речь идёт не только о кораблях, но и о комплексной системе с ракетными и авиационными компонентами.

"Есть такое понятие военное на Западе. У нас его не придерживаются — зона ограничения доступа и манёвра. A2AD", — пояснил Юрий Зверев.

Он добавил, что в регионе размещены различные системы вооружений — от береговых ракетных комплексов до авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов. Такая конфигурация, по словам политолога, позволяет ограничивать свободу действий сил НАТО в Балтийском море.

