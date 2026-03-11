Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Калининград на линии первого удара: почему регион стал военной головоломкой Европы

Правда ТВ » Горячие точки

Калининградская область в случае крупного военного конфликта может принять на себя первый удар, считает немецкий видеоблогер, экс-подполковник Народной армии ГДР Уве Нимайер. О роли региона, в котором он проживает, и возможном противостоянии России и НАТО эксперт рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

По словам Уве Нимайера, в западных медиа и среди военных экспертов обсуждается сценарий, при котором Калининградская область становится одной из первых целей в случае масштабного конфликта. Эксперт подчеркнул, что на Западе рассматривают Калининград как важный военный регион России, где размещены вооружения, представляющие угрозу для сил НАТО.

"Надо так понимать, что Калининград — это же не вторая Россия, это часть Российской Федерации", — сказал Уве Нимайер.

Он отметил, что из-за стратегического значения региона и размещённого там вооружения на Западе рассматривают его как возможную цель в начале конфликта.

Полная запись разговора с Уве Нимайером будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
