Израиль бьёт по Хезболле, но движение не слабеет: что делает движение таким живучим

Ливанское движение "Хезболла" вновь демонстрирует поразительную живучесть на фоне ударов Израиля, отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему организацию так трудно ослабить и кто поддерживает её в регионе.

На фоне обострения на Ближнем Востоке "Хезболла" открыла новый этап противостояния с Израилем. Движение наносит удары по израильской территории, а Израиль отвечает атаками по объектам организации в Ливане, в том числе в районах, где расположены её структуры. При этом боевые действия затрагивают и гражданскую инфраструктуру. В результате ударов страдают жилые кварталы и гибнут мирные жители Ливана.

Как пояснил Борис Долгов, устойчивость движения объясняется его военными возможностями.

"Хезболла — это достаточно такая боеспособная организация, куда входят достаточное количество боевиков, имеется вооружение. Израиль, да, Израиль наносит точечные удары по Хазбале, вот о чём мы говорили", — отметил Борис Долгов.

Кроме того, по словам эксперта, на стороне движения выступает целая сеть союзников на Ближнем Востоке.

"Хезболлу поддерживает Иран, поддерживают все силы, дружественные Ирану. И "Ансар Алла" в Йемене, хуситы, йеменские и другие дружественные страны. Есть и часть арабских стран, которые поддерживают Иран и поддерживать, соответственно, Хезболлу", — считает Борис Долгов.

По мнению эксперта, именно сочетание собственной военной силы и внешней поддержки позволяет организации сохранять влияние и продолжать борьбу даже после серьёзных ударов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
