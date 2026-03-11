Банка краски может поссорить весь подъезд: почему соседские жалобы не выдерживают суда

Даже если ремонт в подъезде или покраска лифта сделаны без согласования, это не всегда означает, что сосед действительно нарушил чьи-то права. О типичных конфликтах между жильцами и юридических нюансах таких ситуаций в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал юрист, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.

Бытовые конфликты между соседями нередко доходят до юридических претензий — даже если речь идёт о ремонте подъезда или покраске лифта. Сергеев привёл пример: один из жильцов самостоятельно сделал ремонт на лестничной клетке, однако собственнику соседней квартиры не понравился цвет и выбор материалов. В результате возник спор и требование вернуть всё обратно.

Юрист подчеркнул, что подобные ситуации действительно могут формально нарушать нормы законодательства, поскольку речь идёт об общем имуществе дома.

"Формально это нарушение закона, но у нас даже чтобы в суд обратиться человеку, чтобы пресечь нарушение своих прав, там должно быть нарушение закона и нарушение прав", — отметил Сергей Сергеев.

Эксперт пояснил, что в таких делах ключевым становится вопрос, действительно ли действия соседа нанесли кому-то ущерб или ущемили права.

"Вот чем нарушены права соседа, которому сделали хороший классный ремонт?", — задался вопросом специалист.

Похожие споры возникают и в других ситуациях — например, когда один из жильцов перекрашивает лифт, из-за чего он временно не работает. Однако и в таких случаях суду важно установить реальное нарушение прав, а не только формальное несоблюдение процедуры.

По мнению юриста, чаще всего подобные конфликты возникают не из-за самого ремонта, а из-за давних личных разногласий между соседями.

"Скорее всего, есть долгая история взаимоотношений, которая потихонечку-потихонечку привела уже к такой ситуации, когда что бы он ни делал, это мне не нравится", — считает Сергей Сергеев.

Эксперт подчеркнул, что в идеале подобные вопросы жильцам стоит решать мирно и договариваться между собой, не доводя бытовые разногласия до судебных разбирательств.

Полная запись разговора с Сергеем Сергеевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.