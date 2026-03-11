Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Поезда и паромы кормят регион: к какому тревожному сценарию готовится Калининград

Правда ТВ » Горячие точки

Калининградская область живёт как остров в центре Европы: значительную часть продовольствия сюда приходится завозить извне. Депутат Калининградской областной Думы Евгений Мишин рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки", как регион обеспечивает себя продуктами и готовится к возможным сбоям в транзите.

Значительная часть продовольствия в регион поступает через морские перевозки и железнодорожный транзит. Это касается и овощей, которые продаются на местных рынках.

"Мы, безусловно, ввозим, например, овощи. Они у нас есть на рынке. Цена высокая, как и везде во всей России", — отметил парламентарий.

Одновременно власти стараются развивать собственное сельское хозяйство, особенно тепличное производство. Однако круглогодичное выращивание овощей требует больших затрат на энергию.

"Они не могут выращивать эти культуры круглый год из-за повышенного энергопотребления. То есть мы сейчас занимаемся уже долгое время, чтобы все-таки вот эти выпадающие расходы им возмещали", — пояснил Евгений Мишин.

Также в разговоре затронули возможные риски ограничения транзита. По словам депутата, власти региона рассматривают разные сценарии и формируют необходимые резервы.

"У нас есть запасы. Мы себя обеспечиваем сто процентов. Но опять же, понимаете, это обстоятельства непреодолимой силы", — сказал политик.

Полная запись разговора с Евгением Мишиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

