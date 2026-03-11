Дроны переворачивают военную тактику: как армии НАТО догоняют новую реальность

Современная война всё больше превращается в противостояние беспилотников, где даже один открытый люк на танке может стоить экипажу жизни, считает политолог, доцент и директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. Канта Юрий Зверев. О том, как армии НАТО осваивают — и порой упускают — новые правила войны дронов, эксперт рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

Как отметил эксперт, крупные ударные беспилотники оказались уязвимыми в условиях плотной противовоздушной обороны, тогда как небольшие дроны стали одним из главных инструментов современной войны.

"Они до сих пор сетки дронов и прочее на свои танки не ставят", — отметил Юрий Зверев.

Политолог привёл в качестве примера польских военных, которые, несмотря на активные закупки техники, пока только осваивают новые реалии боевых действий. В частности, один из польских военных командиров странным образом объясняет танкистам угрозу беспилотников на учениях.

"Как я своих танкистов учу люки закрывать. Знаете, как я говорю: с дронов на учения им апельсины на голову сбрасываю, намекаю, что в случае войны это будет граната", — рассказал Юрий Зверев, цитируя польского командира.

Между тем Польша активно усиливает вооружения — закупает танки и гаубицы, однако система противовоздушной обороны пока остаётся ограниченной. Даже имеющиеся комплексы Patriot имеют ограниченный запас ракет.

По мнению эксперта, в условиях массовых атак беспилотников такие возможности могут оказаться недостаточными.

