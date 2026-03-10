От тапочек к казармам — слишком длинный путь: у армии Германии нашли слабое место

Пока у немцев есть комфортная жизнь с "булочками и тёплыми тапочками", им будет сложно идти воевать, считает немецкий видеоблогер, бывший подполковник Национальной народной армии ГДР, житель Калининграда Уве Нимайер. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он рассказал, почему Европе трудно готовиться к войне с Россией и набирать солдат в армию.

По мнению Уве Нимайера, разговоры о необходимости готовиться к возможной войне с Россией используются в Европе как аргумент для усиления военных расходов и мобилизации общества.

"Россия не будет наступать на Европу. Это абсолютно не нужно", — сказал Уве Нимайер.

Он убеждён, что главные угрозы для европейских структур связаны не с военной силой, а с экономическими процессами.

"Потому что уже через экономику Европа рухнет", — отметил спикер.

Он также обратил внимание на трудности Германии с формированием военных подразделений. В качестве примера он привёл размещение немецкой бригады на восточном фланге НАТО.

"Но, думаю, у немцев будет достаточно большие проблемы с тем, чтобы призывать людей в армию", — считает Уве Нимайер.

Даже несмотря на комфортные условия службы, современные казармы и финансовые выплаты, желающих служить за пределами страны в Германии пока недостаточно.

Полная запись разговора с Уве Нимайером будет доступна на видеоканале Правда ТВ.