Организация, которую пытались обезглавить: почему Хезболла всё ещё остаётся сильной

Даже после ликвидации лидеров и серьёзных потерь ливанское движение "Хезболла" не исчезло с военно-политической карты Ближнего Востока. О том, как изменилось положение союзных Ирану сил в регионе, рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Так называемая "Ось сопротивления" в последние годы пережила серьёзные потрясения. Одним из ключевых союзников Ирана в регионе был сирийский президент Башар Асад, однако его режим был свергнут. Одновременно израильские операции серьёзно ослабили палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад". Под серьёзным давлением оказалась и ливанская "Хезболла", против которой Израиль применял свою традиционную тактику точечных ударов по руководству и инфраструктуре.

"Хезболла достаточно ослаблена была этими ударами Израиля, и часть руководства погибла, часть боевиков погибла, часть вооружения была уничтожена. Но тем не менее "Хезболла" сохранила всё-таки свою боеспособность", — отметил Борис Долгов.

Эксперт напомнил, что несколько месяцев назад между Израилем и "Хезболлой" при посредничестве США было заключено соглашение о прекращении противостояния. Одним из его ключевых пунктов стало требование разоружения движения.

"И по этим соглашениям "Хезболла" должна была разоружиться. Но вот этот вопрос, этот пункт соглашения, он так был подвешен, что оспаривался со стороны "Хезболлы", — пояснил Борис Долгов.

Движение объясняет свою позицию тем, что Израиль продолжает удерживать спорные территории Ливана и наносить удары по палестинским силам, союзником которых является "Хезболла".

