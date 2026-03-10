Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры

Соседские конфликты из-за домашних животных иногда превращаются в настоящие войны. Юрист, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, когда жалобы на лай собак могут привести к санкциям, а когда — остаются на уровне бытовых разногласий.

Изъятие животных у владельцев — крайняя мера, к которой прибегают только в действительно тяжёлых ситуациях.

"Надо понимать, что любое изъятие, будь то животное или там недвижимость — это мера крайняя. И к ней можно прибегать только действительно в самых таких серьёзных запущенных случаях, если существует угроза жизни как самим животным, так и нарушению прав на благоприятное и комфортное существование у соседей", — отметил Сергей Сергеев.

При этом эксперт пояснил, что вой или лай собаки обычно не рассматривается как жестокое обращение с животными — в таких случаях речь чаще идёт о возможном нарушении режима тишины. В таких ситуациях куда эффективнее попытаться решить проблему через диалог между соседями.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
