Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам

Правда ТВ » Горячие точки

Автомобильный транзит в Калининградскую область фактически уже прекращён, сообщил депутат Калининградской областной Думы Евгений Мишин. О том, как действующие ограничения и новый пакет санкций могут повлиять на транзит в регион, он рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Регион внимательно оценивает последствия решений соседних государств, поскольку любые ограничения в приграничье напрямую отражаются на жизни Калининградской области.

"Мы всегда думаем о плохом, что касается нас", — подчеркнул парламентарий.

Многие ограничения затрагивают не только Россию, но и сами страны, которые их вводят.

Говоря о транспортной ситуации, депутат пояснил, что автомобильный транзит через соседние государства практически прекратился.

"Автомобильный транспорт фактически отрезан", — сказал Евгений Мишин.

По его мнению, новые санкционные меры могут дополнительно сократить перечень грузов, разрешённых к перевозке по железной дороге.

"Все, что касается грузов, именно номенклатуры грузов и того, что можно перевозить, конечно, безусловно, двадцатый пакет, он совсем это уменьшает", — считает Евгений Мишин.

Полная запись разговора с Евгением Мишиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
