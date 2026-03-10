Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник

Огромный военный корабль сегодня может оказаться мишенью для ракеты, летящей быстрее звука примерно в три раза. Политолог, доцент, директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. Канта Юрий Зверев рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки", как ракеты и морские дроны меняют характер войны.

Перелом в морских вооружениях произошёл ещё во второй половине XX века, когда впервые были применены противокорабельные ракеты.

"С тех пор достаточно стоит остро защита от противокорабельных ракет", — отметил Юрий Зверев.

Он подчеркнул, что современные ракеты представляют серьёзную угрозу для любых надводных кораблей.

"У неё скорость три звука, и, простите, сбить-то её довольно сложновато. Если такая "махиночка" прилетит, то мало никому не покажется", — сказал политолог.

При этом на море всё заметнее становятся беспилотные системы — как надводные, так и подводные. Безэкипажные катера способны выполнять разведывательные и ударные задачи, а также получать всё более сложное вооружение.

