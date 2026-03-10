Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе

В послевоенной истории Германии до сих пор остаётся незакрытая юридическая глава — мирный договор по итогам Второй мировой войны так и не был подписан, заявил немецкий видеоблогер, экс-подполковник Народной армии ГДР, житель Калининграда Уве Нимайер. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он объяснил, почему этот вопрос вновь обсуждается на фоне современной политики Берлина и его поддержки Украины.

В экспертной среде звучит аргументация о том, что подобный документ уже не требуется, поскольку существуют другие международные соглашения, регулирующие статус Германии.

При этом Нимайер резко оценил нынешнюю позицию Берлина в отношении России.

"Германия — это враг России, который продолжает войну, которая на короткое время прекращена 9 мая 1945 года. Немцы сейчас продолжают войну, просто другими силами", — считает Уве Нимайер.

По его мнению, Германия фактически участвует в конфликте косвенно — через поставки техники Украине и поддержку её армии.

Нимайер также отметил, что одним из возможных вариантов урегулирования отношений могла бы стать новая международная договорённость о статусе Германии. Однако подобные вопросы требуют серьёзной юридической проработки и обсуждения на международном уровне.

