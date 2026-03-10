Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе

Правда ТВ » Горячие точки

В послевоенной истории Германии до сих пор остаётся незакрытая юридическая глава — мирный договор по итогам Второй мировой войны так и не был подписан, заявил немецкий видеоблогер, экс-подполковник Народной армии ГДР, житель Калининграда Уве Нимайер. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он объяснил, почему этот вопрос вновь обсуждается на фоне современной политики Берлина и его поддержки Украины.

В экспертной среде звучит аргументация о том, что подобный документ уже не требуется, поскольку существуют другие международные соглашения, регулирующие статус Германии.

При этом Нимайер резко оценил нынешнюю позицию Берлина в отношении России.

"Германия — это враг России, который продолжает войну, которая на короткое время прекращена 9 мая 1945 года. Немцы сейчас продолжают войну, просто другими силами", — считает Уве Нимайер.

По его мнению, Германия фактически участвует в конфликте косвенно — через поставки техники Украине и поддержку её армии.

Нимайер также отметил, что одним из возможных вариантов урегулирования отношений могла бы стать новая международная договорённость о статусе Германии. Однако подобные вопросы требуют серьёзной юридической проработки и обсуждения на международном уровне.

Полная запись разговора с Уве Нимайером будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Квартира пахнет сильнее мусоропровода: одно доказательство заставит инстанции шевелиться
Квартира пахнет сильнее мусоропровода: одно доказательство заставит инстанции шевелиться
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Мировая политика снова тянется к пиратам: старая схема вдруг оказалась опасно актуальной
Мировая политика снова тянется к пиратам: старая схема вдруг оказалась опасно актуальной
Давний раскол Германии снова вспорол историю: неожиданная трактовка судьбы ГДР
Давний раскол Германии снова вспорол историю: неожиданная трактовка судьбы ГДР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.