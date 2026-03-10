Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток

Правда ТВ » Точка зрения

"Хезболла" — это не просто вооружённое движение, а важный элемент политической системы Ливана, рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, как формировалась эта организация и какую роль она играет в ближневосточной политике.

Эксперт пояснил, что движение возникло в Ливане при поддержке Ирана несколько десятилетий назад и изначально формировалось как шиитская политико-религиозная сила. Со временем движение стало шире по своему составу и сегодня участвует в политической жизни страны.

"Это часть ливанского политического спектра. Я напомню, что "Хезболла" представлена и в парламенте Ливана, и в правительстве Ливана. То есть это политическая сила", — подчеркнул эксперт.

При этом организация имеет и собственные вооружённые подразделения, которые, по словам Долгова, рассматриваются руководством движения как инструмент борьбы с Израилем и внешним влиянием в регионе.

"Хезболла поддерживается Ираном, и здесь совершенно очевидно — это факт. Я напомню, что Иран создавал и, собственно, создал такой альянс, как "Ось сопротивления" или "Фронт сопротивления", в который входили "Хезболла", Сирия, Ирак, часть группировок антиизраильских в Палестине", — сказал Борис Долгов.

Эксперт добавил, что этот союз на протяжении долгого времени оставался одним из ключевых элементов политического баланса на Ближнем Востоке.

Полная запись разговора с Борисом Долговым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
