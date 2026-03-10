Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Квартира пахнет сильнее мусоропровода: одно доказательство заставит инстанции шевелиться

Правда ТВ » Точка зрения

Как превратить невыносимый запах из соседской квартиры в повод для законного взыскания? В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru юрист, руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев разъяснил, по каким правилам сегодня привлекают к ответственности за санитарные нарушения.

Основанием для штрафа может быть не сам запах, а его причина — например, неудовлетворительное содержание жилого помещения или неконтролируемое содержание домашних животных.

"Оштрафовать можно за причину. То есть в чём причина этого неприятного запаха? Если это, допустим, неудовлетворительное содержание без хозяина жилого помещения, либо это вопрос с неконтролируемым содержанием домашних животных", — отметил Сергей Сергеев.

Эксперт рассказал, что направлять жалобы можно в несколько инстанций: эпидемиологический надзор, комитет по ветеринарии, управляющую организацию (если речь идёт о многоквартирном доме) или жилищные инспекции. При этом важно подкреплять обращение доказательствами — фото‑ или видеофиксацией.

Полномочия по вынесению предписаний и штрафов имеют эпидемиологический надзор и комитет по ветеринарии. Суд же может вынести решение о принудительном доступе в помещение.

Полная запись разговора с Сергеем Сергеевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
