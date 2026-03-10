Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы

Системы безопасности в Калининградской области работают в повышенной готовности на фоне международной обстановки, сообщил депутат Калининградской областной Думы Евгений Мишин. О том, как на ситуацию влияет переговорный процесс и резкие заявления западных стран, он рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

По мнению парламентария, текущая международная повестка напрямую отражается на работе служб безопасности в регионе.

"У нас все системы безопасности, средства безопасности в Калининградской области отстроены и работают в повышенной готовности, разумеется, потому что это диктует международная ситуация, повестка", — отметил Евгений Мишин.

Он также обратил внимание на рост резких высказываний со стороны стран, поддерживающих Украину. По его мнению, это связано с ускорением переговорного процесса.

"В последнее время мы видим, что он идет достаточно ускоренными темпами. Скоро будет очередной раунд в Женеве, который мы ждем", — сказал депутат.

Политик выразил уверенность в итогах военной операции и дипломатических контактов.

"Все абсолютно задачи этой специальной военной операции будут выполнены в ближайшее время, я уверен. И убежден в этом", — считает Евгений Мишин.

При этом на уровне обычных людей в соседних странах отношения остаются спокойными.

"Отношение самих граждан Польши, например, к русскоязычному населению абсолютно нормальное", — считает Евгений Мишин.

Полная запись разговора с Евгением Мишиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.