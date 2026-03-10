Мировая политика снова тянется к пиратам: старая схема вдруг оказалась опасно актуальной

Истории о пиратах, которые действовали в интересах государств, могут из страниц истории снова перейти в реальность, считает политолог, доцент и директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. Канта Юрий Зверев. В эфире программы спецкора Pravda. Ru "Горячие точки" Дарьи Асламовой эксперт объяснил, почему такой сценарий может оказаться возможным.

"В своё время страны создавали то, что сейчас называется частными военными компаниями. То есть условный Фрэнсис Дрейк грабил какие-нибудь там испанские галеоны. Формально он и не был британским подданным и не входил в состав Королевского военно-морского флота, но почему-то после возвращения с этого рейда его встречала на пирсе королева, и ему присваивали звание сэра", — отметил Юрий Зверев.

Эксперт подчеркнул, что подобные силы могли официально не относиться к государству, но действовали фактически в его интересах.

Кроме того, политолог напомнил, что военно-техническое сотрудничество между странами иногда налаживается даже на фоне политических противоречий. Он привёл исторический пример, который показывает сложность международной политики.

"Тридцать седьмой год. У власти в Италии, вы помните, фашисты. Соответственно, наши лётчики-танкисты воюют с итальянскими танкистами и лётчиками, убивая друг друга в Испании, гражданская война. В это время Советский Союз Строит в Италии за денежку лидер эскадронных миноносцев, который потом вошёл в историю Ташкента", — рассказал эксперт.

