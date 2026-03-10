Давний раскол Германии снова вспорол историю: неожиданная трактовка судьбы ГДР

Создание современной Германии стало результатом жёсткой политики и военной силы, заявил немецкий видеоблогер, экс-подполковник Народной армии ГДР и житель Калининграда Уве Нимайер. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой он рассказал, почему объединение до сих пор вызывает споры.

Эксперт напомнил, что после Второй мировой войны союзники стремились создать систему, которая не позволила бы Германии снова начать войну.

"Разделили Германия на четыре части. Сказали, что надо создать такие внутриполитические, внутриэкономические условия, что Германия никогда больше не способна начинать войну. Значит, деиндустриализация, демилитаризация, естественно, денацификация", — пояснил Нимайер.

Он также высказался о событиях 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

"Это аннексия, потому что народная палата, парламент ГДР, не имела возможности или права. Для этого нужен референдум", — считает Уве Нимайер.

