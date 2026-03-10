Мир огромный, а верфи почти одни и те же: кто строит корабли для всей планеты

Почти весь гражданский флот планеты строится всего в трёх странах, тогда как остальные державы фактически остались за бортом этой индустрии, заявил политолог, доцент Юрий Зверев, директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. Канта. О том, как Китай, Южная Корея и Япония сосредоточили в своих руках мировое судостроение, эксперт рассказал в авторской программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Распределение сил в отрасли сегодня выглядит достаточно однозначно: лидером является Китай, за ним следует Южная Корея, а третье место занимает Япония.

"Сейчас, если брать гражданское судостроение, 94 процента всех судов в мире строят три страны", — отметил Юрий Зверев.

При этом многие крупные экономики практически не участвуют в гражданском сегменте отрасли. Например, США обладают мощным военным судостроением, но в гражданском секторе даже не входят в первую десятку.

Зверев добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и в других ключевых отраслях промышленности, где Китай стремительно наращивает масштабы производства.

"Если вы не знаете, какая страна занимает первое место в мире по чему-то, наобум говорите Китай. В редком случае ошибётесь", — утверждает Юрий Зверев.

Полная запись разговора с Юрием Зверевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.