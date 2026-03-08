Миллионы людей делают это каждый день — и превращают мозг в перегруженный сервер

Рабочий день современного человека всё чаще проходит между несколькими экранами — и это может серьёзно перегружать мозг, считает психолог, карьерный консультант Анна Мухина. О причинах цифрового стресса специалист подобно рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Одной из распространённых привычек, которая усиливает напряжение, становится одновременное использование нескольких устройств.

"Кроме всего прочего, очень опять же важная вещь — не пользоваться несколькими гаджетами одновременно. Это тоже уже такая привычка: мы смотрим телевизор и одновременно сидим в телефоне. Вот это тоже очень вредно", — отметила Анна Мухина.

Ещё одним фактором цифрового стресса эксперт назвала перегруженную систему рабочих коммуникаций. Сотрудники нередко вынуждены следить сразу за множеством корпоративных чатов.

"Очень часто источником стресса является неправильно выстроенная цифровая коммуникация. Например, каждый начальник заводит по чату, а ещё и по нескольку чатов по разным темам, и вот человек вынужден смотреть "там-сям" — создаётся такое, что "боже мой, я что-то пропустил", — пояснила психолог.

Дополнительное напряжение создаёт и постоянная смена цифровых инструментов на работе.

"Кроме всего прочего, источником цифрового стресса является и то, что опять-таки очень быстро меняются технологии, и вот человек вынужден: вчера он пользовался на работе одной программой, завтра он пользуется другой, послезавтра третьей, и ещё первую не отменили", — добавила Анна Мухина.

Эксперт подчеркнула, что снизить цифровую нагрузку помогает грамотная организация рабочих процессов и обучение сотрудников новым системам.

Полная запись разговора с Анной Мухиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.