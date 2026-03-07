Телефон перестанет быть карманным начальником: одна настройка ставит границу работе

Рабочие чаты, которые не замолкают даже поздно вечером, могут стать источником сильного цифрового стресса, считает психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист рассказала, почему важно устанавливать цифровые границы и иногда полностью отключаться от рабочих коммуникаций.

Привычка постоянно быть на связи постепенно формирует тревожность: люди боятся пропустить сообщение начальства или не ответить вовремя.

"Взрослый человек сам ответственен за свою жизнь и за своё здоровье. И если уж тем более, если есть такие пугающие требующие внимания симптомы цифрового стресса, значит, пора взять контроль над своей жизнью в свои руки", — отметила эксперт.

Важно чётко разделять профессиональную деятельность и личное время. Один из простых способов — отключать рабочие уведомления после окончания рабочего дня.

"Нужно поставить жёсткую границу между рабочим временем, профессиональной деятельностью и личной жизнью. Да, рабочий день закончился там, ну, если ладно, не в 19:00, то хотя бы в 21:00", — пояснила Анна Мухина.

Многие люди уверены, что их уволят, если они не ответят на звонок или сообщение немедленно. Однако практика показывает обратное.

"И в течение довольно короткого времени человек приучается, что телефон можно выключить, и через какой-то ещё промежуток времени оказывается, что никто не умер, никого не уволили. Мир не рухнул", — говорит Анна Мухина.

Психолог добавила, что полезной практикой может стать цифровой детокс — период, когда человек сознательно откладывает телефон и отключается от рабочих задач, например, в выходные.

Полная запись разговора с Анной Мухиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.