Чат вдруг превращается в диктофон: почему голосовые слушают, закатывая глаза

Голосовые сообщения всё чаще становятся маленьким испытанием для собеседников в мессенджерах, рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснила, как формируются новые правила цифровой вежливости и что такое цифровая гигиена.

Голосовые сообщения требуют от человека больше времени и внимания, чем обычный текст, поэтому нередко вызывают раздражение.

"Голосовые сообщения раздражают как минимум потому, что они требуют больше времени. Если текстовое сообщение ты можешь посмотреть фоном, голосовое фоном не получится послушать", — отметила эксперт.

Она пояснила, что в цифровом общении постепенно сформировались негласные правила этикета, особенно в рабочих коммуникациях.

"Это воспринимается уже как невежливость. Особенно если это какие-то рабочие отношения", — считает Анна Мухина.

Эксперт добавила, что важной частью цифровой гигиены становится умение ограничивать рабочие коммуникации и защищать личное время.

"Никто не обязывает быть на связи 24 часа в сутки Нужно поставить жёсткую границу между рабочим временем, профессиональной деятельностью и личной жизнью", — подчеркнула психолог.

Многие люди уже вводят для себя такие правила: отключают рабочие чаты после окончания дня или используют отдельные телефоны и SIM-карты для рабочих контактов.

Полная запись разговора с Анной Мухиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.