Чат вдруг превращается в диктофон: почему голосовые слушают, закатывая глаза

Голосовые сообщения всё чаще становятся маленьким испытанием для собеседников в мессенджерах, рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснила, как формируются новые правила цифровой вежливости и что такое цифровая гигиена.
Голосовые сообщения требуют от человека больше времени и внимания, чем обычный текст, поэтому нередко вызывают раздражение.
"Голосовые сообщения раздражают как минимум потому, что они требуют больше времени. Если текстовое сообщение ты можешь посмотреть фоном, голосовое фоном не получится послушать", — отметила эксперт.
Она пояснила, что в цифровом общении постепенно сформировались негласные правила этикета, особенно в рабочих коммуникациях.
"Это воспринимается уже как невежливость. Особенно если это какие-то рабочие отношения", — считает Анна Мухина.
Эксперт добавила, что важной частью цифровой гигиены становится умение ограничивать рабочие коммуникации и защищать личное время.
"Никто не обязывает быть на связи 24 часа в сутки Нужно поставить жёсткую границу между рабочим временем, профессиональной деятельностью и личной жизнью", — подчеркнула психолог.
Многие люди уже вводят для себя такие правила: отключают рабочие чаты после окончания дня или используют отдельные телефоны и SIM-карты для рабочих контактов.
Полная запись разговора с Анной Мухиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.