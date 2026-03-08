Сообщение без сирены, но с эффектом тревоги: почему каждый чат кажется срочным

Чувство, что нужно постоянно проверять телефон и отвечать на сообщения, превращает мессенджеры в источник тревоги, считает психолог, карьерный консультант Анна Мухина. О том, почему люди ощущают себя обязанными быть на связи круглосуточно, специалист рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Современный человек всё чаще живёт в режиме непрерывного информационного потока. При этом давление создают не только рабочие переписки, но и новостные и дружеские чаты.

"То есть как будто бы у него нет этого выбора. Даже то, что касается не только рабочих чатов, но и новостных чатов, каких-то чатов дружеских", — отметила психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Она пояснила, что постоянный поток новостей и сообщений усиливает ощущение нестабильности. Люди боятся пропустить важную информацию или тревожные события и потому стремятся всё время держать ситуацию под контролем.

"То есть мы живём, в принципе, в очень стрессовой обстановке, когда вокруг слишком зыбко всё стало. То есть даже если мы не сосредотачиваемся на этом, стараемся отгородиться от того, что происходит в мире. Ощущение нестабильности того, что буквально за минуту всё может измениться — это очень тяжёлое чувство", — считает Анна Мухина.

Дополнительное напряжение создают сообщения и звонки от руководства после окончания рабочего дня. Многие сотрудники уверены, что обязаны отвечать немедленно.

"И это именно ощущение, что как будто бы не имеете права, хотя на самом деле это не так", — пояснила психолог.

Лишь в небольшом числе профессий постоянная доступность действительно необходима. В таких случаях это должно быть закреплено в трудовом договоре и оплачиваться работодателем.

