Квитанции растут быстрее зарплат: кому на самом деле выгодно подорожание ЖКУ

Рост тарифов на коммунальные услуги может быть связан не столько с экономикой, сколько с попыткой поддержать крупные ресурсные компании, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин. О причинах повышения тарифов и финансовых проблемах монополий эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению эксперта, повышение тарифов на коммунальные услуги становится инструментом, с помощью которого крупные ресурсные компании пытаются компенсировать собственные финансовые проблемы.

"Именно поэтому растут тарифы, чтобы поправить интересы вот этих монополий, которые потерпели убытки из-за своего некомпетентного управления. Вот в чём проблема", — отметил Константин Крохин.

Эксперт обратил внимание, что в Московском регионе многие тепловые и энергетические компании входят в структуру крупных холдингов и могут испытывать серьёзную долговую нагрузку.

"То есть сегодня защищается не гражданин, а ресурсники и олигархи", — считает Константин Крохин.

По словам специалиста, на этом фоне усиливаются и механизмы взыскания долгов с населения, хотя сами задолженности, по его мнению, часто связаны с падением доходов граждан.

