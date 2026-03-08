Иногда суд проходит без шума: решение всплывает там, где его никто не ждал

Судебное решение может "прилететь" человеку внезапно, предупредил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин. О рисках электронных уведомлений и проблемах доступа к правосудию эксперт рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Взаимодействие граждан с судебной системой уже сегодня нередко превращается в сложный и долгий процесс.

"У нас даже в Москве невозможно дозвониться до суда. Ты должен приехать, отстоять очередь полдня. Почему услуги юристов дорожают? Да потому что любой вопрос он занимает полрабочего дня", — сказал Константин Крохин.

Он отметил, что цифровые государственные сервисы используются россиянами нерегулярно. Многие заходят в них только тогда, когда возникает необходимость оформить пособие или подать заявление.

"Больше половины населения России, прежде всего пожилого возраста, и не только пенсионеры, и предпенсионеры, и просто люди советского поколения, они не заходят в "Госуслуги" и подобные государственные порталы ежедневно или еженедельно. Они заходят туда по нужде: когда необходимо получить какое-то пособие, передать заявление в электронном виде. Потому что государственная власть сделала так, что многие пособия сейчас получать можно только — и в том числе на детей, не только пожилым людям — всё это делается только в электронном виде", — отметил Константин Крохин.

В такой ситуации уведомление о судебном приказе может просто "затеряться" в цифровых системах, а человек узнает о решении слишком поздно. По мнению юриста, это напрямую затрагивает фундаментальные права граждан.

"Это грубейшее нарушение конституционных прав граждан, потому что право на доступ к правосудию — основополагающее, фундаментальное право право в любом правовом государстве", — резюмировал эксперт.

Полная запись разговора с Константином Крохиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.