Долги по ЖКУ превращаются в судебные приказы — один нюанс может неприятно удивить

Система судебных приказов уже сегодня работает как массовый конвейер, где возможны ошибки, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как цифровизация процедуры может усилить существующие перекосы системы взысканий.

Процедура судебного приказа предполагает упрощённое рассмотрение требований взыскателя без полноценного судебного разбирательства и без вызова сторон. Это позволяет судам быстро рассматривать большое количество заявлений, однако создаёт риск ошибок.

"Суд не проверяет правильность начисления, правильность личных данных. Он просто штампует эти приказы пачками, потому что предполагается: существует презумпция, что взыскатель прав, должник, гражданин не прав", — отметил Константин Крохин.

Эксперт подчеркнул, что на практике взыскатели, например управляющие компании, могут приносить в суд сразу большие пакеты документов, которые оформляются и рассматриваются массово.

"Как правило, взыскатели управляющей организации приносят сотни пачек документов. На самом деле на данном этапе их никто не проверяет", — пояснил Константин Крохин.

При этом внедрение электронных уведомлений может ещё больше ускорить процедуру. Если гражданин дал согласие получать документы через портал Госуслуг, уведомление о судебном приказе считается полученным сразу после появления документа в личном кабинете.

"Сейчас сервисы Госуслуг предлагают получать в электронном виде и дать на это согласие. Вот те, кто такое согласие даёт, они уже сегодня считаются уведомлёнными с момента получения вот этого судебного приказа в электронном виде в личный кабинет", — сказал Константин Крохин.

В бумажной системе у граждан иногда появляется дополнительное время для реакции из-за сроков доставки или возврата писем. В электронной системе фиксация уведомления происходит автоматически, после чего начинается отсчёт срока для обжалования.

