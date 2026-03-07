Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ошибку в платёжке могут не оспорить: новая система отбивает желание идти в суд

Ускоренное электронное взыскание долгов за коммунальные услуги может привести к тому, что всё больше граждан не будут пытаться оспаривать судебные решения, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин. О рисках новой системы уведомлений и взысканий эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Новая процедура взыскания может существенно ограничить возможности граждан оспорить судебные решения по долгам за коммунальные услуги.

"Немногие люди смогут потратить деньги на юриста, на госпошлину, которая выросла в 10 раз 2 года назад. Потратить все эти деньги, чтобы вернуть неправильно списанные суммы", — отметил Константин Крохин.

Эксперт уверен, что упрощение процедуры может привести к тому, что люди будут реже обращаться в суд для защиты своих прав.

"Я считаю, что это специально делается — ускорение и упрощение, чтобы всё больше людей даже и не пытались защитить в судебном порядке свои нарушенные права на уплату жилищно-коммунальных услуг", — подчеркнул юрист.

Крохин также обратил внимание на проблему уведомлений: по новым правилам моментом получения может считаться сам факт поступления сообщения в электронный почтовый ящик.

"То есть неважно — посмотрели вы, не посмотрели, если у вас поступило в ваш электронный почтовый ящик. Это то же самое, как с повестками в военкомат", — пояснил Константин Крохин.

Кроме того, эксперт связал обсуждаемую инициативу с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Полная запись разговора с Константином Крохиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
