Весна выставляет счёт за зимние бокалы: привычный антистресс даёт обратный удар

Весной последствия зимнего употребления алкоголя нередко проявляются депрессиями, психозами и тяжёлым психологическим состоянием. О том, почему алкоголь даёт лишь краткую иллюзию облегчения, рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Зимой некоторые люди привыкают снимать усталость и стресс алкоголем: выпивка даёт кратковременное ощущение облегчения и расслабления. Однако со временем этот механизм превращается в опасную ловушку.

"Алкоголь приводит к тому, что идёт иллюзия того, что "мне хорошо на какое-то время". А потом это уходит, и мы с вами замыкаемся. Человек замыкается, становится нервным, не может отвечать за свои поступки", — отметила Людмила Лапа.

Весной ситуация может обостриться: организм истощён после зимы, испытывает дефицит витаминов и сильную токсическую нагрузку. В результате человек может столкнуться с тяжёлыми психологическими состояниями.

"И мало того, ему же надо работать, он прекращает пить. А когда он прекращает пить, ещё хуже становится. И вот эти белые горячки наблюдаются в основном тогда, не когда человек пьёт много, а когда он перестаёт пить", — пояснила Людмила Лапа.

Врач подчеркнула, что в таких ситуациях важно не откладывать обращение за медицинской помощью. Без поддержки специалистов выйти из алкогольной интоксикации и сопутствующих психических нарушений бывает крайне сложно. Поддержка организма витаминами и своевременная детоксикация помогают снизить риск серьёзных осложнений.

