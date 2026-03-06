Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом

После долгой зимы организм человека может оказаться словно "на износе" — усталость, слабость и перепады настроения становятся обычным явлением, рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа. О том, почему весна может стать стрессом для иммунной системы, специалист рассказала в эфире видеоканала Pravda. Ru.

За зиму организм накапливает целый комплекс проблем — от нехватки солнечного света до дефицита витаминов, что напрямую отражается на иммунной системе.

"Весна считается риском для здоровья только потому, что организм после зимы истощается. Мы с вами не дополучаем ни солнца, ни витаминов, поэтому организм, естественно, страдает. Прежде всего, страдает наша иммунная система, которая даёт адекватную иммунную реакцию на любое изменение во внешней среде и в организме", — рассказала медик.

Она пояснила, что зимой люди часто живут в режиме постоянной темноты: уходят на работу затемно и возвращаются тоже в темноте. Такой ритм вместе с усталостью и недосыпом постепенно ослабляет организм.

Отдельной проблемой становится нехватка витамина D, связанная с дефицитом солнечного света.

"У нас с вами солнце обязательно — это витамин D. Надо обязательно в этот момент, в этот период времени, месяц-два, пропить витамин D", — отметила Людмила Лапа.

Особенно остро весенние изменения могут ощущать люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми проблемами, гипертонией или аллергиями. В таких случаях врач рекомендует заранее следить за состоянием здоровья и при необходимости корректировать лечение.

