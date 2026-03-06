Мир поместился в телефоне — и начал давить на голову: жизнь онлайн становится опасной

Современный человек живёт под непрерывным "информационным дождём", который постепенно изматывает нервную систему, считает психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснила, как постоянный поток сообщений и страх пропустить важное формируют цифровой стресс.

Темпы технологического развития сегодня значительно опережают способность человеческой психики к адаптации.

"Цифровой стресс — это, если проще говоря, перегруженность информационными потоками. То есть наша психика не успевает так быстро меняться и так быстро адаптироваться, как происходит технологическое развитие в окружающем нас мире", — пояснила эксперт.

Ещё несколько десятилетий назад источников информации было намного меньше: люди узнавали новости из газет, радио и телевизора. Сейчас же информационные потоки буквально накрывают человека волной сразу после того, как он берёт в руки телефон.

Отдельное внимание специалист уделила феномену, который активно изучается психологами.

"Сформировался даже особый симптом, ему посвящено много исследований. Это страх FOMO — так называемый страх что-то упустить. То есть, если я не на связи, если я не присутствую, если я не в курсе, что-то происходит важное без меня", — отметила Анна Мухина.

Постоянная включённость в цифровую среду создаёт ощущение, что человек всё время находится "на виду" и обязан реагировать на происходящее.

"Прежде всего, это симптомы, такие как усталость, повышенная тревога. Постоянное ощущение, что что-то не успеваешь, что что-то нужно. Ощущение, что нет приватности", — подчеркнула психолог.

Эксперт добавила, что если нервная система долгое время находится под таким давлением информационного потока, это может привести к развитию тревожных расстройств.

Полная запись разговора с Анной Мухиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.