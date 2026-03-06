Коммунальные долги станут приходить без стука: новая цифровая система вызывает тревогу

Взыскание долгов по ЖКУ могут перевести в электронный формат. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, чем может обернуться для граждан такая система.

Инициатива по внедрению электронного механизма взыскания долгов за коммунальные услуги может не решить ключевые проблемы отрасли.

"Минстрой вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами ЖКХ — авариями, состоянием сетей, ростом монополизма, ростом тарифов, беззащитностью потребителей — решил освоить очередной бюджет за счёт очень модной в органах власти цифровизации", — отметил Константин Крохин.

Эксперт напомнил, что цифровые системы в сфере ЖКХ уже создавались ранее, однако их эффективность до сих пор вызывает вопросы.

"Такая система, как ГИС ЖК, существующая более десяти лет, на которую тоже потрачены миллиарды, до сих пор толком не работает", — подчеркнул Константин Крохин.

По словам юриста, основная проблема связана с приказным производством — судебной процедурой, которая проходит без участия ответчика.

"Это когда без вызова стороны, без возможности представить свои какие-то претензии или в оправдание какие-то аргументы, что начислено неправильно. У нас вот это приказное производство взыскивает в одностороннем порядке моментально после поступления заявления в суд огромные суммы с граждан", — пояснил Константин Крохин.

Он отметил, что судебный приказ сразу становится исполнительным документом, а значит, приставы могут оперативно начать взыскание. В случае перехода на полностью электронную систему многие люди могут просто не заметить уведомление о судебном приказе.

"Электронное взыскание лишит такой возможности более 40 млн граждан России. Потому что в России более 40 млн пенсионеров, которые не заходят регулярно в свои "Госуслуги", свои личные кабинеты, они просто этим не пользуются", — сказал Константин Крохин.

Юрист отметил, что многие люди могут узнать о вынесенном судебном приказе уже постфактум — когда деньги со счетов будут списаны.

"Вот представьте, ни вы, ни я не заходим ежедневно в Госуслуги, и мы можем не увидеть, что туда вместо бумаги, вместо почтового документа, пришло уведомление о судебном приказе", — подчеркнул Константин Крохин.

Полная запись разговора с Константином Крохиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.