Ветераны службы отговаривают идти в полицию: почему погоны становятся всё тяжелее

Кадровая ситуация в правоохранительных органах вызывает всё больше тревоги, заявил генерал-майор ФСБ в отставке, участник контртеррористических операций и председатель исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Он рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой, что сегодня происходит внутри системы.

В отдельных подразделениях нехватка кадров уже достигает уровня, при котором нагрузка на сотрудников становится практически неподъёмной.

"Представьте себе: было в отделе 10 человек, осталось два. Вся их нагрузка ложится на этих двоих", — отметил Александр Михайлов.

Он пояснил, что в таких условиях люди неизбежно сталкиваются с выгоранием и начинают уходить из системы, а найти новых сотрудников становится всё сложнее.

"Для того чтобы сохранить людей в системе, нужно повышать её в четыре раза, потому что мы же понимаем, какая инфляция, какое отношение, какая нагрузка на сотрудников полиции", — считает Александр Михайлов.

Эксперт добавил, что многие бывшие сотрудники хорошо понимают реальную цену такой службы и не скрывают этого в личных разговорах.

"Если сегодня меня как сотрудника правоохранительных органов бывшего спрашивают "а может, надо отправлять моего сына-то в полицию, я говорю "конечно нет", — сказал Александр Михайлов.

Полная запись разговора с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.