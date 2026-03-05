Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Море вносит правки в дипломатию: Северный флот делает то, что не могут переговоры

Иногда на море один артиллерийский выстрел действует убедительнее многолетних переговоров, считает военный журналист и документалист Андрей Омельченко. О том, как сила флота меняет поведение государств, он рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

В истории отношений России и Норвегии были эпизоды, когда дипломатические переговоры не приносили результата.

"И только появился Северный флот, и буквально несколько артиллерийских выстрелов наладило диалог с демократической Норвегией. Просто великолепно", — сказал Андрей Омельченко.

Эксперт отметил, что в морской политике демонстрация силы нередко становится фактором, который заставляет оппонентов воспринимать государство всерьёз.

"Что касается меня, то я как не эксперт и журналист, просто бы потопил парочку кораблей. Я думаю, что наши западные партнёры, когда туземцы потопят их большие лодки, они станут для них просто не туземцами", — отметил Андрей Омельченко.

По его мнению, Россия традиционно мыслит как сухопутная держава, однако для защиты торговли и морских коммуникаций стране необходимо сильное военно-морское присутствие.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
