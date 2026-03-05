Когда папки на столе растут быстрее учеников — школа рискует потерять главное

Педагогика в современной школе постепенно растворяется в отчётах, инструкциях и управленческой бюрократии, считает генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов. О том, почему система выпускает учителей, но теряет педагогов, эксперт рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в эфире программы "Клуб главного редактора".

В российском образовании произошла подмена ролей: дипломированных учителей становится больше, но людей, способных воспитывать и формировать личность, — всё меньше. Эксперт напомнил, что раньше педагогика была неотделима от воспитания, а учитель воспринимался не просто как преподаватель предмета, а как наставник.

"Поэтому вот педагогика сегодня у нас как наука практически ушла", — отметил Александр Михайлов.

Он добавил, что на практике школьные учителя всё чаще оказываются заложниками бесконечной отчётности и бумажной работы, которая вытесняет реальное общение с учениками.

"Я знаю, что эти документы, которые пишут учителя, никто не читал", — считает Александр Михайлов.

Проблему усиливает и кадровая политика в образовательных структурах, когда на работу принимают людей, которые никогда не работали в школе.

