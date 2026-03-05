Черноморский флот берёт акваторию в кольцо: на воду выходят новые хищники

Черноморский флот не простаивает и продолжает выполнять ключевые функции, отметил военный журналист и документалист Андрей Омельченко. В эфире программы "Горячие точки" он обсудил со спецкором Pravda. Ru Дарьей Асламовой, какую роль сегодня играет флот и какие задачи на него возложены.

Задачи флота остаются классическими и прописаны в военной теории: защита морских коммуникаций и поддержка действий войск на сухопутных направлениях.

"То есть зафиксировали, что Черноморский флот функционирует и выполняет свои задачи, для которых он, собственно, и был создан", — сказал Андрей Омельченко.

Журналист отметил, что удары по целям наносятся не только из акватории Чёрного моря. В операциях задействуется и Каспийская флотилия.

"Каспийское море стало нашим внутренним морем в ходе специальной военной операции", — отметил Андрей Омельченко.

При этом, как пояснил эксперт, российским силам приходится действовать в условиях постоянного наблюдения. Ведь противник получает разведывательную информации, включая спутниковые данные, что позволяет быстрее фиксировать цели.

Отдельно эксперт обратил внимание на применение новых средств на море.

"БЭКи мы применяли уже на Дунае и утопили украинский разведывательный корабль", — считает Андрей Омельченко.

Он добавил, что некоторые задачи флоту пока просто не ставились — например, проведение морских десантных операций.

Полная запись разговора с Андреем Омельченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.