Цифровой сундук с сокровищами: доступ к единой базе может дать то, что добывали годами

Создание единой цифровой базы может облегчить доступ к данным для противника, предупредил генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов. О рисках объединения цифровых сервисов и о роли соцсетей в информационной борьбе эксперт рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в эфире программы "Клуб главного редактора".

По мнению Александра Михайлова, идея объединить различные сервисы и данные граждан в одной системе выглядит удобной, однако может создавать дополнительные угрозы безопасности.

"Как только мы создадим единую базу, ею будет удобнее противнику пользоваться. Вот достаточно войти в эту базу — тогда ты будешь всем владеть", — отметил гость программы.

Эксперт подчеркнул, что в современных условиях полностью защищённые цифровые системы практически невозможны. При этом, по его мнению, в информационной сфере важно не только развивать собственные платформы, но и активно работать в уже существующих сетях.

"Если враг использует Telegram или другие сети для влияния на наши умы, почему мы не используем MAX, этот самый Telegram и другие сети для влияния на него?" — задался вопросом Александр Михайлов.

