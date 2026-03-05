Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда

Разговоры о "пятой колонне" в Калининграде не уникальны для региона. Почему эта тема связана с более широкой проблемой — вторичностью части российских элит по отношению к Европе, рассказал военный журналист и документалист Андрей Омельченко спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

Подобные настроения существуют по всей стране, хотя в Калининграде они могут проявляться чуть заметнее из-за экономических связей с Европой.

"Конечно же, какая-то пятая колонна, она была, как и во всей стране. Может быть, там чуть больше, учитывая завязанность нашего бизнеса на Европу", — отметил Андрей Омельченко.

При этом эксперт подчеркнул, что внешнеэкономическая деятельность бизнеса сама по себе не делает предпринимателей противниками государства. Однако более серьёзная проблема лежит в мировоззрении части элит.

"Это болезнь страны. Это я её озвучил, это вторичность наших элит", — сказал Андрей Омельченко.

Он пояснил, что некоторые люди воспринимают Европу как безусловный ориентир.

"Какая-то часть людей считает, что там великие, могучие европейцы, а мы здесь какие-то немного недолюди, которым нужно немножечко как бы научиться правильно жить", — считает Андрей Омельченко.

При этом журналист добавил, что многие жители Калининграда, часто бывая в Европе, видят её не через рекламные буклеты, а в реальности, что формирует более трезвый взгляд.

