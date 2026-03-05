Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда

Правда ТВ » Горячие точки

Разговоры о "пятой колонне" в Калининграде не уникальны для региона. Почему эта тема связана с более широкой проблемой — вторичностью части российских элит по отношению к Европе, рассказал военный журналист и документалист Андрей Омельченко спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".  

Подобные настроения существуют по всей стране, хотя в Калининграде они могут проявляться чуть заметнее из-за экономических связей с Европой.

"Конечно же, какая-то пятая колонна, она была, как и во всей стране. Может быть, там чуть больше, учитывая завязанность нашего бизнеса на Европу", — отметил Андрей Омельченко.

При этом эксперт подчеркнул, что внешнеэкономическая деятельность бизнеса сама по себе не делает предпринимателей противниками государства. Однако более серьёзная проблема лежит в мировоззрении части элит.

"Это болезнь страны. Это я её озвучил, это вторичность наших элит", — сказал Андрей Омельченко.

Он пояснил, что некоторые люди воспринимают Европу как безусловный ориентир.

"Какая-то часть людей считает, что там великие, могучие европейцы, а мы здесь какие-то немного недолюди, которым нужно немножечко как бы научиться правильно жить", — считает Андрей Омельченко.

При этом журналист добавил, что многие жители Калининграда, часто бывая в Европе, видят её не через рекламные буклеты, а в реальности, что формирует более трезвый взгляд.

Полная запись разговора с Андреем Омельченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров
Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров
Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие
Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие
НАТО боится Сувалкского коридора как спички у пороховой бочки: у этой линии другая роль
НАТО боится Сувалкского коридора как спички у пороховой бочки: у этой линии другая роль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.