Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров

Иногда один разговор с посторонним человеком может вскрыть проблемы, о которых школа предпочитает молчать, считает генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов. В эфире программы "Клуб главного редактора" он рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой, почему директора школ нередко неохотно пускают внешних спикеров к ученикам.

Представители общественных организаций, ветераны или специалисты из других сфер часто сталкиваются с отказами, когда предлагают провести встречи со школьниками.

"Вы знаете, это очень сложно, потому что директора школ сразу говорят: у нас образовательный стандарт". Ну, начинают всякую ахинею нести. Я сам сталкивался с этими вещами, начинают нести всякую ахинею, что у нас образовательный стандарт", — отметил Александр Михайлов.

Эксперт считает, что за такими формальными объяснениями нередко скрывается опасение, что открытый разговор с детьми может показать реальные проблемы внутри школы.

"Они не хотят пускать никого посторонних в школу. Потому что очень часто бывает так, что когда человек посторонний приходит и начинает разговаривать с детьми, оказывается, что вот в рамках этого диалога появляется огромное количество проблем, которые существуют непосредственно в самой школе", — пояснил Александр Михайлов.

Он также обратил внимание на тревожную тенденцию вовлечения всё более юных подростков в распространение наркотиков. По мнению эксперта, такие явления напрямую связаны с тем, как в системе образования сегодня разделяют обучение и воспитание, хотя на практике эти процессы должны быть неразрывными.

Полная запись разговора с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.