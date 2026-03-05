НАТО боится Сувалкского коридора как спички у пороховой бочки: у этой линии другая роль

Сувалкский коридор превратили в геополитическую страшилку, хотя для России эта территория не имеет реальной ценности. Военный журналист и документалист Андрей Омельченко рассказал спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки", почему вокруг этого участка границы годами нагнетают напряжение.

Разговоры о стратегическом значении Сувалкского коридора во многом являются политическим конструктом, который активно используется в информационном пространстве.

"Что такое вообще Сувалкский коридор? Это, на мой взгляд, как повторюсь, не эксперта, это некая мнимая величина. Мнимая сущность, которая раздувается нашими, значит, бывшими партнёрами, и будущими противниками, для каких-то своих целей", — отметил журналист.

Он также добавил, что даже гипотетические рассуждения о военных сценариях вокруг Калининградской области не сводятся к контролю над этой территорией. Логика военного противостояния в таком случае будет иной.

"Вопрос спасения Калининградской области заключается в уничтожении центров принятия решений центров, которые приняли решение об агрессии против нашей страны", — сказал Андрей Омельченко.

Полная запись разговора с Андреем Омельченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.