Невидимые кукловоды тянут за ниточки подростков: схема работает пугающе просто

Для многих подростков интернет всё чаще превращается в опасную игру с "заданиями" и обещаниями лёгких денег. Как работают такие схемы, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в эфире программы "Клуб главного редактора".

Такие действия злоумышленников сложно назвать настоящей вербовкой, поскольку речь идёт о примитивном способе втянуть человека в выполнение заданий после первого контакта.

"Там нет никакого оперативного искусства. Вот он пошёл на контакт, они сразу с ним начинают работать", — отметил Александр Михайлов.

Эксперт пояснил, что подростки нередко воспринимают такие предложения как своеобразную игру, где нужно выполнять задания и якобы можно быстро заработать.

"Конечно, ничего не заплатят. И сколько ни говори о том, что ничего, никаких денег не будет, ничего не будет", — сказал Александр Михайлов.

Похожие методы используют и в криминальной среде — например, при распространении наркотиков через "закладки".

По мнению эксперта, остановить такую тенденцию можно прежде всего профилактикой — через прямые разговоры со школьниками о реальных последствиях подобных "предложений". При этом, как утверждает Михайлов, школы не всегда готовы приглашать для таких встреч ветеранов силовых структур.

Полная запись разговора с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.