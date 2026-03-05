Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Невидимые кукловоды тянут за ниточки подростков: схема работает пугающе просто

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Для многих подростков интернет всё чаще превращается в опасную игру с "заданиями" и обещаниями лёгких денег. Как работают такие схемы, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в эфире программы "Клуб главного редактора".

Такие действия злоумышленников сложно назвать настоящей вербовкой, поскольку речь идёт о примитивном способе втянуть человека в выполнение заданий после первого контакта.

"Там нет никакого оперативного искусства. Вот он пошёл на контакт, они сразу с ним начинают работать", — отметил Александр Михайлов.

Эксперт пояснил, что подростки нередко воспринимают такие предложения как своеобразную игру, где нужно выполнять задания и якобы можно быстро заработать.

"Конечно, ничего не заплатят. И сколько ни говори о том, что ничего, никаких денег не будет, ничего не будет", — сказал Александр Михайлов.

Похожие методы используют и в криминальной среде — например, при распространении наркотиков через "закладки".

По мнению эксперта, остановить такую тенденцию можно прежде всего профилактикой — через прямые разговоры со школьниками о реальных последствиях подобных "предложений". При этом, как утверждает Михайлов, школы не всегда готовы приглашать для таких встреч ветеранов силовых структур.

Полная запись разговора с Александром Михайловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала
Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.