Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала

Часть российских элит десятилетиями пытается смотреть на страну глазами Запада и искать там признание, считает военный журналист и документалист Андрей Омельченко. К каким последствиям может привести это стремление, он рассказал в программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Проблема заключается в укоренившемся ощущении зависимости — когда собственная страна оценивается через чужие критерии и ожидания.

"У нас есть большая проблема в стране, она заключается во вторичности части наших элит. То есть часть наших элит вторична. И вот это проблема", — отметил Андрей Омельченко.

Как пояснил журналист, в 1990-е годы многие представители элиты пытались буквально "собрать" государство по готовым западным шаблонам.

"Они ещё из девяностых пытались построить страну по франшизе. А понятно, что когда ты строишь страну по готовым лекалам, то тот, кто тебе эти лекала даёт и устанавливает тебе правила, забирает основную прибыль", — считает Андрей Омельченко.

Подобный подход формирует и отношение к собственной стране — когда одобрение извне становится важнее самостоятельной оценки.

