США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку

Агрессия США и Израиля против Ирана может разрушить сложившуюся систему международной безопасности и подтолкнуть новые страны к созданию ядерного оружия, считает историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. Об угрозах для глобальной системы безопасности она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Происходящее вокруг Ирана уже подрывает сложившиеся механизмы региональной безопасности и может иметь долгосрочные последствия для мировой политики.

"Агрессия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана сама по себе очень опасна. Что касается системы региональной безопасности, она абсолютно сейчас разбита в пыль и прах", — отметила Дарья Митина.

Политик считает, что эскалация конфликта может привести к новому этапу распространения ядерных технологий и программ.

"И теперь, собственно говоря, открыт вот этот ящик Пандоры. Другие страны начнут реализацию своих атомных проектов и ядерных программ", — считает Дарья Митина.

По её мнению, прежние международные договорённости, призванные ограничивать распространение ядерного оружия, уже не работают так, как прежде, что может привести к серьёзным изменениям в глобальной системе безопасности.

