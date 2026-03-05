Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика

Страх перед большой войной с Ираном становится для США стратегической ловушкой, считает историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru она объяснила, почему атаки по американским базам в странах Персидского залива и устойчивость иранской системы меняют логику конфликта.

По мнению Дарьи Митиной, главный фактор, определяющий поведение Вашингтона, — это риск масштабной войны, которая может резко изменить баланс сил на глобальном уровне.

"И сейчас для Соединённых Штатов самый страшный сценарий — это большая война с Ираном, которая сковала бы все его ресурсы в Индийском океане, открыв окно возможностей, например, для Китая. Именно страх перед этим наихудшим вариантом лучший союзник Тегерана", — отметила Дарья Митина.

Она пояснила, что тактика точечных ударов, к которой прибегают США, не решает главной политической задачи — изменить стратегическое положение Ирана в регионе.

"Оперативная цель Ирана в этой войне, то есть лишение возможности Соединённых Штатов проецировать силу с военных баз в Персидском заливе, достигнута", — считает Дарья Митина.

Политик также подчеркнула, что иранская система управления демонстрирует устойчивость даже в условиях военного давления.

"Система не то чтобы не коллапсировала, но даже не дала сбоев. То есть осуществляется оперативное управление войсками, осуществляются атаки. Никаких тебе протестов на улицах", — сказала Дарья Митина.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.