Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие

Ядерная бомба для Ирана долгие годы оставалась темой под строгим религиозным запретом, который держался на авторитете верховного лидера страны Али Хаменеи. Историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru объяснила, почему этот запрет теперь может потерять силу.

Долгие годы ключевым ограничителем оставалась личная позиция Али Хаменеи. Верховный лидер издал фетву, запрещающую создание летального ядерного оружия, и не отступал от неё. Однако нынешняя ситуация может изменить отношение к этому запрету.

"Теперь, когда война пришла на иранскую землю, все красные линии Запада стёрты, то, конечно, отношение и иранского руководства, и иранского народа к ядерной бомбе изменится. Я полагаю, что любой, кто придёт на смену аятолле Хаменеи, действительно пересмотрит своё отношение к ядерному оружию", — сказала Дарья Митина.

При этом, как подчеркнула эксперт, обвинения в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия не подтверждаются результатами международных проверок.

"Мирный характер атома Ирана подтверждён многократно в ходе многочисленных инспекций МАГАТЭ и всевозможных независимых комиссий, которые в Иране работали. Ничего похожего на производство ядерного оружия, в общем-то, ни одна комиссия не нашла", — отметила Дарья Митина.

Она подчеркнула, что при желании Тегеран мог бы получить ядерное оружие и гораздо более коротким путём.

"Ирану для ядерного сдерживания не нужно проходить все круги технологического ада, что-то изобретать, конструировать и так далее. Вполне достаточно купить готовое изделие. Благо, что продавцы, в общем-то, найдутся. Например, Пакистан, находящийся в глубоком экономическом и политическом кризисе, в этой игре идеальный продавец", — считает Дарья Митина.

Полная запись программы с Дарьей Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.