США не решаются идти на иранскую землю: один фактор делает эту войну слишком опасной

Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью и газом, может стать ключевым рычагом давления Ирана, считает историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической Партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda.Ru она объяснила, как складывается военный баланс сил вокруг конфликта.

Значение Ормузского пролива для мировой экономики трудно переоценить, поскольку через него проходит огромная часть энергетических поставок.

"Через Ормузский пролив идёт порядка 30 процентов мировой торговли углеводородами", — напомнила Дарья Митина.

Эксперт отметила, что Иран фактически сформировал в регионе зону, в которой противнику крайне опасно действовать военными силами.

"Таким образом, США не суются в наземную операцию, потому что они прекрасно понимают, что она для них на данном этапе неподъёмный вариант", — отметила Дарья Митина.

По её мнению, подобные конфликты показывают значение стратегического сдерживания для государств, находящихся под внешним давлением.

"Такие страны, как Ливия, Ирак, тоже в своё время стали жертвами агрессии именно потому, что не имели ядерного сдерживания", — резюмировала политик.

