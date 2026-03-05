Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс

Иногда победителем в войне становится сторона с более скромными целями. Как эта логика проявляется в противостоянии США и Ирана, объяснила историк, политик, секретарь Объединённой Коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Эксперт считает, что для понимания современных конфликтов по-прежнему актуальна классическая формула немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица.

"Война — это всего лишь средство, но главное — это политическая цель, и никогда средства нельзя мыслить без цели", — процитировала военачальника Дарья Митина.

Она подчеркнула, что именно исходные задачи сторон позволяют понять, кто в итоге может считать себя победителем.

"Победа или поражение определяются изначально заданными политическими целями перед войной", — сказала Дарья Митина.

При этом цели сторон в нынешнем противостоянии принципиально различаются. Если США и их союзники заявляют задачей разрушение военного и ядерного потенциала Ирана и смену политического режима, то задачи Тегерана значительно проще.

"Для Тегерана цели куда скромнее и выглядят реалистичнее. Это просто отбиться от агрессии и элементарно выжить, сохранить свою государственность, сохранить политическую систему и возможность ядерного манёвра", — считает Дарья Митина.

Она также отметила, что напряжённость в регионе уже сказалась на судоходстве в акватории Ормузского пролива: после ракетных ударов по ряду танкеров в проливе скопилось большое количество судов, что фактически затруднило движение.

