62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины

62 процента палестинских территорий уже находятся под полным контролем Израиля, заявил представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар. Он рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой в эфире программы "Точка зрения", как складывается ситуация.

По словам Дауда Матара, речь идёт о системных изменениях, которые затрагивают жизнь людей на земле.

"62 процента территории находятся под полным контролем Израиля. Там они могут делать что хотят. Даже в зонах, где по соглашениям должна действовать Палестинская администрация, строительство невозможно без израильского разрешения.", — сказал Дауд Матар.

Отдельно спикер затронул ситуацию в секторе Газа, заявив о жертвах среди мирного населения и отсутствии реакции со стороны международных гарантов. Тяжелобольных детей зачастую не выпускают на лечение: через границу пропускают лишь по несколько человек, а иногда переходы полностью закрывают.

