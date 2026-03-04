Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень

Правда ТВ » Точка зрения

Ситуация в секторе Газа остаётся крайне тяжёлой, рассказал представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар. В эфире программы "Точка зрения" он поделился с главным редактором Pravda. Ru Инной Новиковой своим видением положения мирных жителей и вопроса водоснабжения.

По словам Дауда Матара, одной из ключевых проблем остаётся контроль над водными ресурсами.

"Они сами контролируют дают, сколько они хотят нам", — сказал Дауд Матар.

Эксперт отметил, что зимой положение временно облегчает сезон дождей. В семьях собирают дождевую воду, создавая запасы на десятки кубометров, однако с окончанием осадков ситуация вновь резко ухудшается.

Отдельно спикер остановился на положении мирных жителей в секторе Газа.

"Очень плох Сектор Газа. Они договорили: сказали — война, есть эта жёлтая граница", — отметил Дауд Матар.

По его словам, люди рискуют жизнью даже при попытке собрать дрова или зелень для приготовления пищи.

"Сразу стрелять, если солдаты скажут: вот он террорист. А у человека нет оружия, он просто хочет собрать дров или собрать зелень", — рассказал Дауд Матар.

Он добавил, что жители опасаются выходить на улицы, а гуманитарная помощь также оказывается под угрозой.

Полная запись разговора с Даудом Матаром будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.