Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень

Ситуация в секторе Газа остаётся крайне тяжёлой, рассказал представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар. В эфире программы "Точка зрения" он поделился с главным редактором Pravda. Ru Инной Новиковой своим видением положения мирных жителей и вопроса водоснабжения.

По словам Дауда Матара, одной из ключевых проблем остаётся контроль над водными ресурсами.

"Они сами контролируют дают, сколько они хотят нам", — сказал Дауд Матар.

Эксперт отметил, что зимой положение временно облегчает сезон дождей. В семьях собирают дождевую воду, создавая запасы на десятки кубометров, однако с окончанием осадков ситуация вновь резко ухудшается.

Отдельно спикер остановился на положении мирных жителей в секторе Газа.

"Очень плох Сектор Газа. Они договорили: сказали — война, есть эта жёлтая граница", — отметил Дауд Матар.

По его словам, люди рискуют жизнью даже при попытке собрать дрова или зелень для приготовления пищи.

"Сразу стрелять, если солдаты скажут: вот он террорист. А у человека нет оружия, он просто хочет собрать дров или собрать зелень", — рассказал Дауд Матар.

Он добавил, что жители опасаются выходить на улицы, а гуманитарная помощь также оказывается под угрозой.

Полная запись разговора с Даудом Матаром будет доступна на видеоканале Правда ТВ.